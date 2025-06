Bus sostitutivi in anticipo | viaggiatori abbandonati alle fermate

In un’estate segnata da continui disservizi, i viaggiatori sulla tratta Lecco-Tirano si trovano ancora una volta abbandonati alle fermate, con bus sostitutivi in anticipo e senza preavviso. Questo episodio grave mette in luce le gravi carenze organizzative che affliggono il servizio, aggravando la frustrazione di chi si affida ogni giorno ai mezzi pubblici. È ora di chiedere risposte chiare e interventi concreti per garantire un trasporto affidabile e dignitoso a tutti.

Un nuovo grave episodio ha colpito il già travagliato servizio di autobus sostitutivi sulla tratta Lecco-Tirano, evidenziando ancora una volta le profonde carenze organizzative che stanno caratterizzando questa estate di disagi per i trasporti pubblici. A Morbegno, due autobus diretti a Tirano. 🔗 Leggi su Leccotoday.it © Leccotoday.it - Bus sostitutivi in anticipo: viaggiatori abbandonati alle fermate

In questa notizia si parla di: sostitutivi - anticipo - viaggiatori - abbandonati

Bus sostitutivi in anticipo: viaggiatori abbandonati alle fermate.

Bus sostitutivi in anticipo: viaggiatori abbandonati alle fermate - "È inammissibile che, nel 2025, un cittadino con disabilità visiva venga lasciato solo, senza alcun orientamento né guida, a 'indovinare' quale sia il bus giusto su cui salire", ha dichiarato ... Riporta leccotoday.it

Nessun anticipo sull’orario, confermato l’intercity 505 fino alla Spezia. Poi bus sostitutivi per chi prosegue per Roma - Non ci sarà il cambio di orario, l'ipotizzato anticipo di due ore ... Scrive ilsecoloxix.it