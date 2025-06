Bus navetta per la spiaggia la novità che risolve il problema parcheggio al mare

Se sogni la spiaggia di Lignano senza lo stress di trovare parcheggio, questa è la soluzione che fa per te. Da domenica 22 giugno, il Comune di Lignano Sabbiadoro riattiva il servizio di bus navetta gratuito, collegando il parcheggio del Luna Park al cuore di Sabbiadoro. Un modo comodo ed ecologico per goderti il mare senza preoccupazioni, lasciando alle spalle le lunghe attese e i posteggi affollati. Preparati a vivere un’estate all’insegna del relax e della comodità!

Sogni la spiaggia di Lignano ma tremi al solo pensiero del parcheggio? Da domenica 22 giugno, il Comune di Lignano Sabbiadoro ripropone il servizio di bus navetta completamente gratuito che collegherà il grande parcheggio del Luna Park direttamente al lungomare di Sabbiadoro, promettendo. 🔗 Leggi su Udinetoday.it © Udinetoday.it - Bus navetta per la spiaggia, la novità che risolve il problema parcheggio al mare

In questa notizia si parla di: parcheggio - navetta - spiaggia - novità

Navetta a prezzo agevolato dal parcheggio Stadio per raggiungere l'Arena in occasione dei live di Jovanotti - In occasione dei concerti di Jovanotti all'Arena di Verona dal 15 al 22 maggio, Amt3 e Atv offrono un servizio navetta a prezzo agevolato dal parcheggio stadio.

Doveva partire oggi il nuovo servizio Amat che avrebbe dovuto collegare il parcheggio Galatea alla spiaggia: arriva la comunicazione del Comune di Palermo Vai su Facebook

Bus navetta per la spiaggia, la novità che risolve il problema parcheggio al mare; Stagione balneare 2025, tutte le novità a Latina; A Lignano debutta il nuovo bus navetta gratuito parcheggio-spiaggia.