Burro cacao caffè continua la corsa dei prezzi Inflazione a Verona all' 1,2%

L'inflazione continua a muoversi su livelli più contenuti, offrendo una boccata d'ossigeno alle famiglie e alle imprese. A Verona, il prezzo del burro cacao e altri beni di prima necessità mostra segnali di stabilità, anche se le sfide rimangono. In questo scenario in evoluzione, capire come si modula la corsa dei prezzi diventa fondamentale per pianificare il futuro con sicurezza.

A livello nazionale l'andamento dei prezzi nel mese di maggio 2025 ha segnato un aumento annuale dell'1,6%, in calo rispetto il dato di aprile. Un calo che si riscontra anche a Verona, dove l'aumento inflattivo rispetto all'anno scorso è dell'1,2%, mentre ad aprile era stato del 2,2%.

