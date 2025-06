Buon onomastico Marina e Calogero oggi 18 giugno | immagini di auguri da inviare via social

Oggi, 18 giugno, celebriamo due figure di grande ispirazione: Santa Marina e San Calogero. Due anime che hanno attraversato la storia portando fede, coraggio e dedizione. Per rendere speciale questa giornata, ecco alcune immagini di auguri da condividere sui social, per far sentire tutto il nostro affetto e rispetto a chi porta questi nomi venerati. Festeggiamo insieme con gioia e riconoscenza!

Si festeggiano oggi 18 giugno Santa Marina, monaca di origini libanesi, e San Calogero, trasferitosi in Sicilia da Emerita con l’obiettivo di convertire i residenti. Marina entrò in monastero con il nome di Marino, le ingiuste accuse e la punizione. La tradizione narra che il papĂ di Marina aveva deciso di ritirarsi nel Monastero di Qannoubine nella Valle Santa, accompagnato dalla figlia che vestì da maschio e presentò ai monaci con il nome di Marino. Negli anni si dedicò alle virtĂą monastiche con grande impegno e sacrificio fin quando, durante una missione a casa di un amico dei monaci, venne incolpata dalla figlia adultera dell’uomo che era rimasta incinta. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it © Notizieaudaci.it - Buon onomastico Marina e Calogero, oggi 18 giugno: immagini di auguri da inviare via social

In questa notizia si parla di: marina - calogero - giugno - buon

Benvenuti alla nuova location di Marina del Re sul Lungomare di Carini! L’estate è arrivata e con lei una grande novità tutta da vivere! Ti aspettiamo nella nostra nuova sede, affacciata sul mare, dove il divertimento, il buon cibo e l’atmosfera unica fanno Vai su Facebook

Buon onomastico Marina e Calogero, oggi 18 giugno: immagini di auguri da inviare via social.

Santa Marina/ Oggi, 18 giugno 2023 si celebra la Patrona di Polistena - La giovane prese l’avventura di buon grado e ben presto divenne amata da tutti nel convento. Secondo ilsussidiario.net

Marina di Ragusa, Calogero: “Occorre congelare le classifiche. Ecco i motivi per cui noi non possiamo tornare in campo” - Come riportato da “La Sicilia”, il dg del Marina di Ragusa, Nunzio Calogero, dice la sua sul momento critico che sta attraversando il calcio italiano: “Finirla qui? Si legge su goalsicilia.it