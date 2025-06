Buon compleanno Paul McCartney Capello Montella…

Oggi celebriamo un compleanno speciale, quello di Paul McCartney, il leggendario artista che ha rivoluzionato la musica mondiale. Tra amici, famiglie e fan sparsi ovunque, si uniscono in un coro di auguri per una delle icone più influenti di sempre. Che questa giornata sia piena di gioia, musica e ricordi indimenticabili! Buon compleanno, Paul, e che la tua melodia continui a ispirare generazioni future.

Buon compleanno Paul McCartney, C apello, Montella, Flavio Tosi, Emanuele Coen, Toni Cosenza, Tommaso Giulini, Adelmo Eufemi, Stefano Folli, Carlo Trigilia, Marcella Bella, Isabella Rossellini, Isotta Ingrid Rossellini, Antonella Boralevi, Giancarlo Loquenzi, Walter Magnifico, LaLaura,  Dario Cassini, Alberto Simonelli, Stefano Esposito, Emiliano Coltorti, Marta Cecchetto, Matteo Musso, Andrea Manucci, Marco Borriello, Antonio Floro Flores, Stefano Anceschi, Vito Falconieri, Massimiliano Ravalle, Gianluca Marchetti. Oggi 18 giugno compiono gli anni: Toni Cosenza, musicista; Enrico Motta, ex calciatore; Elisa Montessori, pittrice; Ero Rossi, ex calciatore; Fausto Amodei, cantautore; Adelmo Eufemi, ex calciatore, allenatore; Luigi Robbiati, ex calciatore; Franco Vaccari, artista, fotografo; Adriana Destro, antropologa; Vittorio Regeni, ex calciatore; Paolo Gibertoni, politico; Romano Scavolini, regista, sceneggiatore, direttore fotografia; Giuseppe Incardona, politico; Paul McCartney, cantautore, compositore, musicista; Fabio Capello, ex calciatore, allenatore; Aldo Sarullo, scrittore, drammaturgo, sceneggiatore. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Buon compleanno Paul McCartney, Capello, Montella…

Buon compleanno Paul McCartney 18 giugno 1942 (età 83 anni) è un cantautore, polistrumentista, compositore, produttore discografico e cinematografico, sceneggiatore, attore, pittore, poeta, scrittore e attivista britannico. Ha raggiunto la fama internazionale

