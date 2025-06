Bufera in Val Bidente Disagi e allagamenti

Una violenta bufera ha travolto la Val Bidente, causando allagamenti e disagi significativi. Il nubifragio, accompagnato da grandine, ha colpito in modo particolare Cusercoli e Nespoli, mettendo a dura prova le comunità locali e le squadre di emergenza. Le immagini di strade sommerse e cantine invase sottolineano la forza degli eventi atmosferici recenti. La situazione richiede attenzione immediata, ma anche uno sforzo collettivo per superare questa difficile fase.

Un nubifragio di forte intensità e la grandine ieri pomeriggio hanno colpito in particolare la Valle del Bidente, creando disagi soprattutto a Cusercoli e a Nespoli in Comune di Civitella. A Cusercoli, in via Andrea Costa nella zona dell’ex Cartiera ai civici 38-40 e seguenti in 4 abitazioni a fianco del canale Calcara, l’acqua ha invaso cantine e garage costringendo i vigili del fuoco di Forlì e il raggruppamento dei vigili volontari di Civitella insieme alla Protezione civile di Bertinoro – Civitella ad intervenire con le pompe: le operazioni sono durate fino a mezzanotte e che ha sempre visto la presenza del sindaco Claudio Milandri. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Bufera in Val Bidente. Disagi e allagamenti

