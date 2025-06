Bufera in Turchia messaggi contro Mourinho | si dimette la Commissione Disciplinare

In un contesto di grande fermento e tensione nel calcio turco, le dimissioni della Commissione Disciplinare hanno scosso l'intera federazione. Ma ciò che rende la vicenda ancora più esplosiva sono i messaggi ostili rivolti a José Mourinho, protagonista involontario di un nuovo scandalo. Le chat trapelate mostrano come alcuni membri abbiano...

Ha del clamoroso quanto sta accadendo in Turchia, dove il presidente e il consiglio direttivo della Commissione Disciplinare hanno rassegnato le dimissioni. Come riportato dal Corriere dello Sport, il nuovo scandalo nel mondo del calcio turco coinvolge ancora José Mourinho, che sarebbe il destinatario di alcuni messaggi di ostilità trapelati via WhatsApp nelle ultime ore. Le chat mostrerebbero infatti come i membri della Commissione abbiano attaccato il Fenerbahce e lo Special One: “Gliela faremo pagare la prossima stagione”, “È stato troppo tollerato” sono alcune delle conversazioni diffuse che hanno portato alle dimissioni del comitato. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Bufera in Turchia, messaggi contro Mourinho: si dimette la Commissione Disciplinare

In questa notizia si parla di: turchia - messaggi - mourinho - commissione

