Bruxelles tasserà anche le caldaie per coprire i buchi e pagare il riarmo

In un panorama in evoluzione, Bruxelles adotta misure audaci per colmare i vuoti finanziari: tassare le caldaie e le emissioni di combustibili domestici, destinando i proventi a rimettere in sesto il bilancio europeo. Un’operazione che solleva interrogativi e opportunità , riflettendo la sfida tra sostenibilità e stabilità economica. Scopriamo insieme come queste strategie plasmeranno il futuro dell’Unione Europea.

BRUXELLES TASSERĂ€ ANCHE LE CALDAIE PER COPRIRE I BUCHI E PAGARE IL RIARMO (La VeritĂ , Giuseppe Liturri, 18 giugno 2025) Dal 2027, i cittadini europei potrebbero trovarsi a pagare una nuova tassa indiretta sulle emissioni di CO2, che colpirĂ Vai su X

