Bruxelles svela le soluzioni rapide per deregolamentare l’industria della difesa europea

Bruxelles accelera: la Commissione europea svela soluzioni rapide per deregolamentare l'industria della difesa, semplificando processi e riducendo la burocrazia. Con interventi come autorizzazioni più veloci e l'abolizione di alcune normative ambientali, si aprono nuove prospettive per il settore. Tuttavia, i cambiamenti più sostanziali richiederanno tempi più lunghi, con una revisione approfondita delle direttive UE sugli appalti pubblici prevista per il...

Martedì 17 giugno la Commissione europea ha presentato un pacchetto di semplificazione volto a ridurre la burocrazia per l'industria della difesa europea, tra cui piani per tempi di rilascio delle autorizzazioni più rapidi e l'annullamento di alcune normative ambientali dell'UE. Per avere cambiamenti più radicali si dovrà però attendere. Una revisione più approfondita delle direttive UE sugli appalti pubblici per la difesa è ora prevista per il 2026. L'obiettivo del pacchetto tanto atteso, denominato omnibus della difesa, è quello di allentare gli oneri normativi che gravano sui produttori di armamenti per espandere la produzione, nonché di stimolare maggiori investimenti e un maggiore accesso ai finanziamenti per il settore.

