Bruxelles propone il divieto totale delle importazioni di gas russo, segnando un importante passo verso l’indipendenza energetica dell’UE. La Commissione Europea mira a eliminare gradualmente i volumi ancora presenti entro il 2027, riducendo la dipendenza da Mosca e rafforzando la sicurezza energetica continentale. Con questa proposta, l’Europa si prepara a un futuro più sostenibile e autonomo, rendendo più resiliente il suo sistema energetico rispetto alle tensioni geopolitiche.

La Commissione europea ha presentato martedì 17 giugno un disegno di legge che eliminerebbe gradualmente i grandi volumi di gas russo che ancora confluiscono nell’UE fino alla fine del 2027. L’anno scorso, la Russia ha comunque fornito quasi un quinto del suo gas naturale all’Unione Europea, con l’aumento delle importazioni di GNL che ha in parte sostituito i flussi drasticamente ridotti dei gasdotti. Con la proposta di nuova legislazione di martedì, l’esecutivo dell’UE spera di porre fine del tutto a queste importazioni. “Oggi abbiamo deciso di chiudere il rubinetto del gas russo”, ha dichiarato il Commissario europeo per l’Energia Dan Jørgensen presentando il piano della Commissione a Strasburgo. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Bruxelles propone il divieto totale alle importazioni di gas russo

