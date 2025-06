Bruciate tutte le pretendenti | Gudmundsson ha trovato squadra | Sarà l’arma in più per lo scudetto

Bruciate tutte le pretendenti: Gudmundsson ha trovato squadra e si prepara a essere l’arma in più per lo scudetto. L’attaccante islandese, classe 1997, dopo un percorso ricco di sfide e successi, lascia il Genoa e sbarca in una nuova avventura che potrebbe rivoluzionare le sorti del campionato. La sua versatilità e il talento offensivo sono pronti a far tremare la concorrenza, lasciando poche speranze ai rivali di strapparlo alla nuova maglia.

Il fantasista islandese, non riscattato dai viola, fa gola a molti club e potrebbe crearsi una vera e propria asta per strapparlo al Genoa. Albert Gudmundsson, attaccante islandese classe 1997, ha tracciato un percorso interessante nel calcio europeo, dimostrando la sua versatilità e le sue doti offensive. Cresciuto nelle giovanili di club olandesi come l' Heerenveen e il PSV Eindhoven, ha poi fatto il suo esordio tra i professionisti con quest'ultimo. Il suo palmarès include un Campionato dei Paesi Bassi vinto con il PSV nella stagione 20172018.

