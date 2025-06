Brucia in un fienile a Solignano | in fiamme centinaia di balloni di fieno e un mezzo agricolo

Un devastante incendio ha completamente distrutto un fienile a Solignano, in località Specchio, provocando la perdita di centinaia di balle di fieno e un mezzo agricolo. L'incendio, scoppiato mercoledì 18 giugno poco dopo le 8.30, ha richiesto l'intervento tempestivo dei vigili del fuoco, mentre le cause restano ancora da accertare. Un episodio che mette in evidenza la vulnerabilità delle aziende agricole e l'importanza della prevenzione.

Poco dopo le ore 8.30 di mercoledì 18 giugno si è sviluppato un grosso incendio, le cui cause sono in corso di ricostruzione, all'interno di un fienile di Solignano, in località Specchio. L'allarme è scattato dai residenti che hanno visto le fiamme, levarsi alte dall'area di un'azienda agricola. 🔗 Leggi su Parmatoday.it © Parmatoday.it - Brucia in un fienile a Solignano: in fiamme centinaia di balloni di fieno e un mezzo agricolo

In questa notizia si parla di: fienile - solignano - fiamme - brucia

Brucia in un fienile a Solignano: in fiamme centinaia di balloni di fieno e un mezzo agricolo.

Fienile in fiamme vicino a Bressanone - e del circondario che hanno provveduto allo spegnimento delle fiamme, mettendo la situazione sotto controllo. Come scrive ansa.it

Fienile in fiamme a Bressanone - Allarme incendio martedì 17 settembre in un fienile di Sant'Andrea, frazione di Bressanone. Riporta rainews.it