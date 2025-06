Bruce Springsteen c’è il primo assaggio del biopic ‘Deliver Me From Nowhere’

Roma, 18 giugno 2025 – Il primo assaggio è servito. Finalmente è online il trailer ufficiale di ‘Deliver Me From Nowhere’, il biopic su Bruce Springsteen diretto da Scott Cooper e prodotto da 20th Century Studios. Questo film svela un capitolo poco conosciuto della carriera di Springsteen: la genesi dell’iconico album Nebraska (1982). Nel breve video, si intravedono emozioni autentiche e dettagli inediti che promettono di catturare gli appassionati di musica e cinema.

Roma, 18 giugno 2025 – Il primo assaggio è servito. Finalmente è online il trailer ufficiale di 'Deliver Me From Nowhere ', il biopic su Bruce Springsteen diretto da Scott Cooper e prodotto da 20th?Century Studios. Ecco cosa sappiamo su questo film biografico che porta sul grande schermo un capitolo poco raccontato della carriera di Bruce Springsteen: la creazione del suo leggendario album Nebraska (1982). Il trailer, pubblicato oggi, mostra il protagonista mentre registra e interpreta brani estratti dal periodo di Nebraska. Cooper ha detto di essersi lasciato ispirare dall'atmosfera essenziale e malinconica del disco.

