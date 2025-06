British&Irish Lions è l' anno | in Australia il Dream team fra polemiche show e squadre fantasma

Il panorama del rugby internazionale si infiamma con il British and Irish Lions 2023, un mix di polemiche, spettacolo e sorprese. Venerdì a Dublino si sfiderà l’Argentina, prima della partenza per l’Australia, sotto la guida dell’irlandese Itoje. Il Dream Team, dominato dagli irlandesi, scuote gli equilibri: il Galles scompare e il c.t. inglese Borthwick fa discutere. La selezione britannica, tra tensioni e magia, conferma di essere il cuore pulsante del rugby mondiale.

Venerdì a Dublino l’antipasto con l’Argentina, poi la partenza. L'inglese Itoje guida un dream team dominato dagli irlandesi. Il Galles scompare, il c.t. inglese Borthwick litiga con la Federazione. La selezione britannica infiamma ancora una volta il mondo del rugby. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - British&Irish Lions, è l'anno: in Australia il Dream team fra polemiche, show e squadre fantasma

In questa notizia si parla di: team - dream - british - irish

Solidarietà sui pedali, un dream team d'eccezione per la 'Nove Colli for children' - Solidarietà sui pedali: il Dream Team d’eccezione torna a pedalare per la Nove Colli for Children. Nel 2025, la Granfondo Nove Colli riafferma il suo impegno sociale con #NoveColli4Children, un'iniziativa che unisce sport e beneficenza a sostegno dell’Istituto Oncologico Romagnolo.

British&Irish Lions, è l'anno: in Australia il Dream team fra polemiche, show e squadre fantasma; Il Dream Team della Rugby World Cup 2023 secondo OnRugby; Six Nations 2025: Team of the Tournament.

British&Irish Lions, è l'anno: in Australia il Dream team fra polemiche, show e squadre fantasma - Venerdì a Dublino l’antipasto con l’Argentina, poi la partenza. gazzetta.it scrive

Kneecap unveil legal ‘dream team’ for UK case - Kneecap have unveiled the legal 'dream team' who will defend one of their members fighting a terrorism charge in UK court, including an Irish lawyer at the ... Scrive msn.com