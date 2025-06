Brilla Pisilli gol in U21 e Roma nel futuro | con Gasperini può crescere

Nicolò Pisilli si conferma talento promettente, brillando con gol in Under 21 e alla Roma. Con Gasperini in panchina, il suo potenziale può esplodere, grazie all’abilità del tecnico di valorizzare i giovani e guidarli verso il successo. Dopo un primo anno di crescita, i segnali sono positivi: il futuro di Pisilli si preannuncia luminoso e ricco di soddisfazioni. La speranza è che questa sia solo l’inizio di un lungo e brillante percorso nel calcio che conta.

Quella dote innata di tirare fuori il meglio dai propri giocatori e guidarli nella loro crescita è un qualcosa che Gasperini ha insito in se, un concetto ribadito anche nella sua prima conferenza stampa da allenatore della Roma. Tanti i calciatori che, dopo gli ottimi segnali dati con Ranieri, sperano di beneficiare di tale cosa, ed uno di questi non può che essere un Nicolò Pisilli che, dopo uno primo anno completo di prima squadra fatto di fisiologici alti e bassi, spera di diventare elemento chiave dei giallorossi. Prima ancora di pensare alla prossima stagione però c'è un Europeo U21 che l'Italia sta fin qui conducendo in maniera egregia.

