Brignone | Io portabandiera a Milano Cortina? È una delle cose che mi motiva di più

Federica Brignone, portabandiera a Milano-Cortina 2026, con il suo spirito indomabile, ci ricorda come la dedizione e la concentrazione siano le vere armi per trasformare le sfide in successi. Nonostante le difficoltà e le ferite, la sua determinazione emerge forte e chiara, ispirandoci a non mollare mai. È questa passione che la rende un esempio di eccellenza e resilienza nel mondo dello sport e oltre.

(Adnkronos) – “Come va? All’inizio non avevo capito di essermi fatta così male. Sto lavorando tantissimo, anche se non si vede e non lo faccio vedere perché non ho con me il telefono in allenamento. È un lavoro in cui serve la massima concentrazione". Federica Brignone ha parlato così nel corso dell’evento “Slalom tra campioni” . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

brignone - portabandiera - milano - cortina

