Briatore alla Ferrari l’annuncio ribalta la F1

Briatore alla Ferrari: un annuncio che ha scosso il mondo della Formula 1, capace di ribaltare le carte in tavola. Forse è l’unico uomo capace di risollevare le sorti di una scuderia italiana che da tempo naviga in acque agitate. Quando una crisi grave come questa colpisce Maranello, le decisioni drastiche sembrano inevitabili. E ora, la domanda sorge spontanea: sarà lui l’elemento decisivo per una rinascita epocale?

Forse è l’unico uomo che potrebbe risollevare le sorti della scuderia italiana. Un appassionato di motori non ha dubbi. Quando una crisi grave come quella di Ferrari colpisce un team di Formula Uno, non è raro che vengano prese misure drastiche e chiamate personalitĂ che spaziano dai piloti paganti – anche se nel caso specifico di Maranello questo è praticamente impensabile – a grandi figure del management delle scuderie. Specie se la ripresa tanto attesa tarda ad arrivare. La stagione della scuderia italiana è tutto meno che un sogno ad occhi aperti, ricorda piĂą un incubo, con l’annata in corso che rischia di diventare la diciottesima filata senza un titolo, record negativo assoluto, e che ha giĂ consegnato alla storia Lewis Hamilton che per la prima volta in carriera ha collezionato 10 gare nella stessa stagione senza nemmeno un podio. 🔗 Leggi su Sportface.it

