Brescia Mobilità | aggiudicata la realizzazione della nuova linea tranviaria T2

Brescia si prepara a un importante upgrade della mobilità urbana: è stata infatti aggiudicata la realizzazione della nuova linea tranviaria T2, un progetto strategico che collegherà le stazioni di Pendolina e Fiera. Con un investimento di 326 milioni di euro, l’opera vede protagonisti grandi nomi come Manelli, Hitachi Rail e Alstom, pronti a trasformare il modo di muoversi in città. Scopriamo cosa ci riserva questa rivoluzione sui binari.

Brescia Mobilità ha aggiudicato al raggruppamento temporaneo di imprese composto da Manelli, Hitachi Rail e Alstom, la realizzazione della nuova linea tranviaria T2 di Brescia, che collegherà le stazioni di Pendolina e Fiera. Nell'ambito della commessa, che ha un valore complessivo di 326 milioni di euro, Hitachi Rail fornirà i 18 tram prodotti nello stabilimento di Reggio Calabria, - gli impianti di telecomunicazione di terra e di bordo e di segnalamento di bordo per un valore complessivo di circa 77 milioni. Si tratta di veicoli dotati di un sistema Adas (Advanced Driver Assistant System), con funzioni di anti-collisione, grazie al rilevamento di potenziali ostacoli come pedoni e veicoli, con 52 posti a sedere su un totale di 216.

