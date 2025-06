Brescia il tram Fiera-Pendolina fa un passo avanti | firmato l’accordo via ai cantieri quest’anno

Brescia si prepara a una svolta storica con l'avvio dei cantieri del tram Fiera-Pendolina, un progetto da 326 milioni che rivoluzionerà la mobilità urbana. Firmato l’accordo tra i principali attori del settore, questa infrastruttura strategica promette di migliorare la qualità della vita e di potenziare lo sviluppo della città. Un passo avanti deciso verso un futuro più sostenibile e connesso, in cui l’innovazione si fa strada…

Brescia, 18 giugno 2025 – Firmato oggi il contratto che assegna la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori del tram T2 di Brescia Fiera-Pendolina al Raggruppamento temporaneo di imprese (RTI), con capofila Manelli spa e Alstom e Hitachi Rail, alla presenza del sindaco Laura castelletti e dell'Assessore in Loggia alla Mobilità Federcio Manzoni. La commessa ha un valore di 326 milioni. Integrazione . "Un'opera strategica che punta a migliorare l'efficienza del trasporto pubblico, ridurre l'impianto ambientale e favorire l'integrazione tra le diverse modalità di mobilità urbana " è stato detto. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Brescia, il tram Fiera-Pendolina fa un passo avanti: firmato l’accordo, via ai cantieri quest’anno

