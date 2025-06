Brescia il fallimento ha sconvolto tutti! Le parole dell’ex Gigi Cagni fanno riflettere sulla gestione Cellino

Il fallimento del Brescia ha lasciato tutti sgomenti, anche l’ex allenatore Gigi Cagni, che a 75 anni riflette sulle scelte di gestione di Cellino. La delusione di Cagni si fa sentire forte e chiara: un club così ricco di storia merita di più di questa amara sconfitta. La sua analisi ci invita a ripensare alle strategie e ai valori che devono guidare il calcio. Un’occasione per imparare e ricostruire un futuro più solido.

Brescia, la delusione di Gigi Cagni su quello che è stato il fallimento della squadra lombarda Il 14 giugno Gigi Cagni ha compiuto 75 anni, ma il regalo più bello sarebbe potuto arrivare con un mese d'anticipo: la salvezza diretta del Brescia ottenuta il 13 maggio. Un risultato che ricordava la salvezza conquistata proprio da

