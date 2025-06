brembo si allea con specialized e debutta nel settore delle biciclette da competizione

Brembo, leader mondiale negli impianti frenanti per il motorsport, si apre a nuove sfide e rivoluziona il settore delle biciclette da competizione. Insieme a Specialized, il gigante bergamasco entra ufficialmente nel mondo delle mountain bike, conquistando il campionato del mondo Downhill. Questa strategica alleanza segna un passo audace verso l’innovazione e l’eccellenza sportiva, dando il via a una nuova era di performance e tecnologia su due ruote.

Bergamo, 18 giugno 2025 ‚Äď Brembo, leader mondiale di impianti frenanti e ¬†fornitore ufficiale per¬†Formula 1 e MotoGP, amplia il proprio orizzonte nel mondo delle applicazioni per due ruote. L'azienda, leader tecnologico nel Motorsport, entra ufficialmente per la prima volta nel mondo delle competizioni mountain bike¬† e, nello specifico, nel campionato del mondo Downhill. Per entrare nel nuovo mercato il¬†colosso di Stezzano¬†ha deciso di puntare¬†su¬†un partner d'eccezione: il Team Gravity di Specialized Bicycles, una delle realt√†¬†internazionali pi√Ļ¬†importanti del mondo cycling. Il debutto ufficiale sar√†¬†in occasione della gara in Val di Sole, in trentino, con la tappa in programma dal 20al 22 giugno nel calendario Uci Mtb World Series 2025. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it