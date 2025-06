Brembo sbarca nel mondo delle bici da competizione | con Specialized per il campionato di Downhill

Brembo, iconico fornitore di impianti frenanti per Formula 1 e MotoGP, fa il suo debutto nel mondo delle bici da competizione, unendo la propria eccellenza tecnologica al prestigioso campionato di downhill. Insieme a Specialized e al Team Gravity, l’azienda italiana si prepara a scrivere nuove pagine di innovazione e performance nel settore delle due ruote. Un passo audace verso il futuro delle competizioni mountain bike, all’insegna della perfezione frenante.

Brembo, fornitore di impianti frenanti per Formula 1 e MotoGP e sinonimo dell'eccellenza nella frenata, amplia il proprio orizzonte nel mondo delle applicazioni per due ruote. L'azienda, leader tecnologico nel Motorsport, entra ufficialmente per la prima volta nel mondo delle competizioni mountain bike, precisamente nel campionato del mondo Downhill, al fianco di un partner d'eccezione: il Team Gravity di Specialized Bicycles, una delle realtà internazionali più importanti del mondo cycling. Il debutto ufficiale sarà in occasione della gara in Val di Sole, tappa prevista il 20-22 giugno nel calendario UCI MTB World Series 2025.

