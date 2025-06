Brembo entra nel mondo delle competizioni mountain bike con Specialized

Brembo, storico fornitore di impianti frenanti per Formula 1 e MotoGP, si lancia nel mondo delle competizioni mountain bike grazie alla partnership con Specialized. Questa collaborazione segna un passo importante nel percorso di innovazione del gruppo, noto per tecnologia e prestazioni di altissimo livello. L'alleanza rappresenta solo l'inizio del percorso di Brembo che punta a ridefinire gli standard di sicurezza, efficienza e performance nel settore delle due ruote, aprendo nuove frontiere di eccellenza.

Brembo, già fornitore di impianti frenanti per Formula 1 e MotoGP, amplia il proprio orizzonte nel mondo delle applicazioni per due ruote. Il gruppo, fondato da Alberto Bombassei e guidato Matteo Tiraboschi, entra ufficialmente per la prima volta nel mondo delle competizioni mountain bike grazie all'avvio della collaborazione con il team di Specialized. L'alleanza rappresenta solo l'inizio del percorso di Brembo che punta a ridefinire gli standard della frenata nel mondo delle competizioni mountain bike, portando "l'esperienza e la tecnologia su nuovi terreni, con lo sguardo sempre rivolto al futuro", spiega una nota. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Brembo entra nel mondo delle competizioni mountain bike con Specialized

