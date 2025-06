Brembo entra nel mondo delle bici

Brembo, leader nel settore dei sistemi frenanti, amplia i propri orizzonti entrando nel mondo delle mountain bike e del downhill. Un debutto atteso che si preannuncia epico, grazie alla collaborazione con il prestigioso Team Gravity di Specialized Bicycles. La Val di Sole, dal 20 al 22 giugno, sarà il palcoscenico perfetto per questa nuova avventura, segnando un capitolo emozionante nell’innovativa storia dell’azienda.

(Adnkronos) – Brembo entra ufficialmente per la prima volta nel mondo delle competizioni mountain bike, piĂą precisamente nel campionato del mondo Downhill, al fianco di un partner d’eccezione come il Team Gravity di Specialized Bicycles.  Il debutto ufficiale sarĂ in occasione della gara in Val di Sole, tappa prevista il 20-22 giugno nel calendario UCI . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com