Brancaccio autista dei vigili del fuoco preso a testate per una mancata precedenza

Una sera tranquilla si è trasformata in un momento di tensione a Misilmeri, quando un autista dei vigili del fuoco è stato brutalmente aggredito per una mancata precedenza. Dopo aver appena concluso un intervento, il coraggioso operatore ha subito un violento attacco in via Pecoraino, dimostrando quanto spesso il coraggio e la dedizione siano messi a dura prova. La vicenda evidenzia l'importanza di rispettare le regole e mantenere la calma anche nelle situazioni più tense.

Avevano appena terminato un intervento a Misilmeri e stavano rientrando in caserma quando l’autista di un mezzo del 115, per una banale mancata precedenza, è stato picchiato con violenza. È successo la scorsa notte in via Pecoraino dove un vigile del fuoco è stato aggredito dal conducente di uno. 🔗 Leggi su Palermotoday.it © Palermotoday.it - Brancaccio, autista dei vigili del fuoco preso a testate per una mancata precedenza

