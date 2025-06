BrainGate2 la nuova interfaccia che aiuta i pazienti con Sla a parlare quasi in tempo reale

In un mondo in cui l’intelligenza artificiale solleva dubbi e timori, la scienza continua a compiere passi da gigante per migliorare la vita di chi affronta sfide impossibili. La nuova interfaccia BrainGate2, sviluppata dall’Università della California a Davis, rappresenta un traguardo rivoluzionario: permette ai pazienti con SLA di riprendere a parlare quasi in tempo reale. Un esempio di come la tecnologia possa essere una vera speranza di rinascita.

Mentre ciclicamente arrivano allarmi e preoccupazioni sull’evoluzione dell’Intelligenza artificiale, la ricerca scientifica e la medicina tagliano traguardi. Come aiutare le persone affetta da Sclerosi laterale amiotrofica (Sla) a tornare a parlare in modo fluido e naturale. Un risultato raggiunto dalla nuova interfaccia uomo-macchina BrainGate2 realizzata dal gruppo di ricerca dell’Università della California a Davis, guidato da Sergey Stavisky e pubblicato sulla rivista Nature. Si tratta microelettrodi impiantati nel cervello che hanno permesso a un paziente di tornare a parlare traducendo i suoi segnali cerebrali in tempo quasi reale. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - BrainGate2, la nuova interfaccia che aiuta i pazienti con Sla a parlare quasi in tempo reale

BrainGate2, l’interfaccia uomo-macchina che restituisce la parola ai malati di Sla - Immagina un mondo in cui le parole tornano a fluire, anche quando la malattia sembra averle silenziate.

