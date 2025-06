Brad Pitt ha indossato a New York uno degli orologi più belli del momento che costa meno di quello che pensi

Brad Pitt ha ancora una volta catturato l'attenzione, questa volta con un orologio che unisce eleganza e convenienza. L’attore, icona di stile e raffinatezza, dimostra come la classe non debba per forza avere un prezzo elevato. A New York, il suo segnale è chiaro: anche i modelli più belli e di tendenza possono essere accessibili a tutti. Ecco perché questo orologio potrebbe diventare il tuo prossimo must-have.

Brad Pitt ha colpito ancora. Abituato a lasciare il segno grazie al suo stile unico, l'attore sessantunenne è anche un maestro quando si tratta di scegliere un orologio da mettere al polso. Ambassador Breitling negli anni 2010, Brad Pitt si è emancipato e da diversi anni segue la sua strada nel mondo dell'orologeria. Ha persino il talento di riportare in auge modelli un po' dimenticati come è avvenuto nel 2023, quando è stato fotografato mentre portava al polso un Vacheron Constantin 222 in oro. Un modello iconico dell'orologeria che era però un po' sparito dalla circolazione. La magia di Pitt ha funzionato e il 222 si è concesso un trattamento di ringiovanimento inaspettato e una forte crescita in termini di desiderabilità . 🔗 Leggi su Gqitalia.it © Gqitalia.it - Brad Pitt ha indossato a New York uno degli orologi più belli del momento, che costa meno di quello che pensi

In questa notizia si parla di: brad - pitt - indossato - newyork

F1: trailer del film Warner Bros con Brad Pitt, Damson Idris e protagonisti reali in pista - Il nuovo trailer di F1, appena rilasciato da Warner Bros. Italia, è un'imperdibile immersione nel mondo della Formula 1.

Brad Pitt ha indossato a New York uno degli orologi più belli del 2025 che, tra l'altro, non costa tantissimo; F1, Brad Pitt e Ines de Ramon mano nella mano sul red carpet a New York. FOTO; New York, lo spettro dei dazi impatta sul lusso. Moscot cerca nuovi orizzonti in Medio Oriente.

Gli ultimi look di Brad Pitt non passano inosservati - In attesa di ammirare Brad Pitt nel film "F1: The Movie" ecco gli ultimi look indossati dall'attore nel corso del press tour ... Come scrive amica.it

Brad Pitt ha sfoggiato a New York un superbo Patek Philippe vintage che vale molto denaro - Il modello indossato da Brad Pitt è il Patek Philippe Nautilus 3700 Jumbo del 1976. Scrive gqitalia.it