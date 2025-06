Brad Pitt e Ines de Ramon intesa e complicità sul red carpet di F1 – Il film

Sul red carpet di F1 – il film, Brad Pitt e Ines de Ramon hanno incantato tutti con la loro intesa e complicità a Times Square. La coppia, sorridente e affiatata, ha catturato l’attenzione presentandosi insieme in un momento di grande emozione, anticipando un’icona cinematografica che promette di appassionare gli spettatori. Con questa première, il mondo si prepara a immergersi nel brivido delle piste e nelle storie di riscatto e passione che il film racconterà dal 27 giugno.

B rad Pit t e la fidanzata Ines de Ramon hanno calcato insieme il red carpet per la première di F1, il nuovo film di Joseph Kosinski sul mondo della Formula 1. La coppia, sorridente e affiatata, ha sfilato per Times Square mano nella mano mostrando una grande intesa e complicità. Nella pellicola, in uscita il 27 giugno, Brad Pitt interpreta un ex pilota che torna in pista dopo trent’anni. Il film, girato su veri circuiti durante i Gran Premi del 2023 e 2024, vanta la produzione esecutiva del campione Lewis Hamilton. Brad Pitt, tutti gli amori. guarda le foto Brad Pitt e la fidanzata Ines de Ramon, intesa e complicità sul red carpet di F1 – Il film. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Brad Pitt e Ines de Ramon, intesa e complicità sul red carpet di “F1 – Il film”

