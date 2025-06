Braccio di ferro tra Joe Tacopina e Comune di Ferrara | il futuro della Spal in bilico

Si profila una vero e proprio braccio di ferro tra Joe Tacopina e il Comune di Ferrara, coi tifosi della Spal destinati a trascorrere altre settimane di passione. Il Consiglio di Amministrazione di lunedì scorso ha prodotto un nulla di fatto che non lascia presagire nulla di buono: l'avvocato di New York non ha intenzione di gettare la spugna così facilmente, quantomeno non ancora. E avrebbe chiesto altri sette giorni per evitare il fallimento e iscrivere la Spal un campionato dilettantistico. Una prospettiva che getta nel panico chiunque abbia a cuore la maglia biancazzurra. Domani il Consiglio Federale escluderà la Spal dal calcio professionistico, ma il presidente Tacopina avrà la possibilità di appellarsi al Collegio di Garanzia del Coni prolungando i tempi a dismisura.

