BPER Beach Volley Italia Tour | Bertozzi e Mazzotti trionfano a Cesenatico

Il BPER Beach Volley Italia Tour torna a regalare emozioni indimenticabili, e questa volta a Cesenatico la coppia Bertozzi-Mazzotti si è imposta con determinazione e talento. In una finale avvincente nella Beach Arena di piazza Andrea Costa, le protagoniste della Beach Volley University hanno dimostrato di essere le migliori, confermando il loro eccellente stato di forma. La prima…

La coppia formata da Nicol Bertozzi e Bianca Mazzotti si è aggiudicata la tappa di Cesenatico del BPER Beach Volley Italia Tour. Nella Beach Arena di piazza Andrea Costa, le ragazze portacolori della Beach Volley University hanno mantenuto le promesse della vigilia e da coppia numero uno dell’entry list hanno sconfitto tutte le avversarie. In finale hanno battuto 2-0 Giulia Rastelli e Giulia Tamagnone, con il punteggio di 21-19, 21-17. La prima frazione terminata nel rush finale per le ragazze di casa è stata molto equilibrata e combattuta; nel secondo set Bertozzi e Mazzotti hanno invece amministrato il vantaggio fino al successo finale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - BPER Beach Volley Italia Tour: Bertozzi e Mazzotti trionfano a Cesenatico

