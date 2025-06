Boxe internazionale a Piombino | piazza Bovio si accende con il rientro di Simone Bicchi

Piombino si prepara a scatenare l’energia della boxe internazionale con un evento imperdibile: il ritorno di Simone Bicchi a Piazza Bovio. Una serata di pura adrenalina e emozioni, in cui il ring diventerà teatro di sfide epiche e grande spettacolo. Sabato 21 giugno, nel cuore dell’estate sportiva, il Mese dello Sport del Comune di Piombino accende i riflettori sulla passione e il talento locale e internazionale. Sport e territorio: un binomio vincente che promette di lasciarci senza fiato.

PIOMBINO – Una serata di grande boxe internazionale si prepara a infiammare Piazza Bovio, trasformando uno dei luoghi più suggestivi della città nel cuore pulsante di uno degli eventi sportivi più attesi dell’estate. Sabato (21 giugno), nell’ambito del Mese dello Sport promosso dal Comune di Piombino, andrà in scena l’ Intercontinental Contest dei pesi Supermedi, un appuntamento che promette spettacolo e passione. Sport e territorio: un binomio vincente. L’assessora allo Sport Sabrina Nigro ha dichiarato: “Il ‘Mese dello Sport’ è stato ideato per valorizzare la ricchezza di iniziative che animano Piombino. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it © Corrieretoscano.it - Boxe internazionale a Piombino: piazza Bovio si accende con il rientro di Simone Bicchi

