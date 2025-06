Boving nel mirino Roma al lavoro | duello all’Atalanta

Il calciomercato si infiamma, e la Roma si prepara a sfidare l’Atalanta con decisione. Nonostante le restrizioni del fair play finanziario, i giallorossi puntano a rinforzare ogni settore, con un occhio di riguardo all’attacco. Il duello tra Boving e altri obiettivi si intensifica, mentre Gasperini si aspetta garanzie per sostenere il suo progetto. In questo scenario di mercato in fermento, tutto è pronto a definirsi: il futuro di Roma e Atalanta potrebbe cambiare in pochi giorni.

Il calciomercato entra sempre di più nel vivo, con la Roma che non vuole farsi cogliere impreparata. Nonostante i paletti del fair play finanziario, infatti, i giallorossi vogliono costruire una rosa completa in ogni reparto, in grado di competere sia in Italia che in Europa League. Il tecnico Gian Piero Gasperini avrebbe chiesto rassicurazioni alla dirigenza in entrata. Il focus andrebbe al reparto offensivo, più nello specifico per quanto concerne il ruolo di centravanti. Eldor Shomurodov potrebbe infatti lasciare la rosa capitolina ed andrebbe sostituito, con un profilo giovane ma dalle prospettive importanti. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Boving nel mirino, Roma al lavoro: duello all’Atalanta

In questa notizia si parla di: roma - boving - mirino - lavoro

Lucca e Bonny, la Roma affianca Napoli e Inter: occhio a Boving - Lucca e Bonny sono pronti a fare da sponda alla Roma, ma attenzione anche a Napoli, Inter e Boving: l’estate calcistica si preannuncia infuocata.

TERREMOTO POLITICO A FIRENZE DENUNCIATI SINDACO PD ED EX SINDACO L’esposto è stato appena depositato in Procura: nel mirino Funaro e Nardella. Tra le accuse: Finanziamenti elettorali, fondazioni, concessioni, incarichi e nomine: firmatari dell’ Vai su Facebook

Roma, attacco da rifondare: futuro incerto per Abraham e Shomurodov, Dovbyk resta; CALCIOMERCATO ROMA LIVE! Tutto il mercato giallorosso minuto per minuto.

Roma, attacco da rifondare: futuro incerto per Abraham e Shomurodov, Dovbyk resta - Ghisolfi al lavoro per rifondare l’attacco della Roma: Dovbyk confermato, ma si cerca una punta. Lo riporta msn.com

Calciomercato Roma, non solo Krstovic o Scamacca: per l’attacco spunta Boving - Uno dei reparti su cui la Roma dovrà sicuramente mettere mano quest'estate è sicuramente l'attacco. Da informazione.it