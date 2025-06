Botte da orbi tra colleghi in azienda | entrambi finiscono in ospedale

Una semplice discussione tra colleghi si è trasformata in una violenta rissa a Carpeneda di Vobarno, lasciando entrambi i coinvolti in ospedale. Una lite scoppiata nel pomeriggio di martedì 17 giugno, alimentata da motivi futili, è degenerata rapidamente, evidenziando quanto la tensione sul posto di lavoro possa sfuggire di mano. Un episodio che ci ricorda l’importanza di mantenere la calma e il rispetto anche nelle situazioni più delicate.

