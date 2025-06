Botte alla madre perché non le dà i soldi Denunciata una 39enne

Una scena di violenza familiare scuote il cuore di Perugia. Una donna di 39 anni, accecata dalla disperazione e dalla rabbia, ha aggredito la madre per ottenere denaro, lasciando tutti sgomenti. La polizia, intervenuta prontamente, sta facendo luce su un episodio che mette in evidenza le difficoltà e le tensioni che possono esplodere all’interno delle mura domestiche. Ma cosa ha spinto questa donna al limite?

Perugia, 18 giugno 2025 - Voleva i soldi dalla madre. Lei rifiuta e allora la figlia la prende a botte e le ruba il cellulare. La donna disperata e impaurita ha chiamato la Polizia. La lite è scoppiata in un'abitazione del centro storico. Motivi economici, non è chiaro perchĂ© la donna, 39 anni, poi rintracciata dagli agenti, avesse così tanto bisogno di soldi e perchĂ© tanta violenza per ottenerli dalla madre. Fatto sta che i poliziotti, giunti sul posto, hanno preso contatti con la vittima, la quale ha riferito che a seguito di una lite con la figlia, perchĂ© si era rifiutata di darle del denaro, era stata percossa da quest’ultima. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Botte alla madre perchĂ© non le dĂ i soldi. Denunciata una 39enne

In questa notizia si parla di: soldi - madre - botte - denunciata

Gravi e violente vessazioni verso padre e madre, 46enne arrestato a Tivoli: perché continuava a chiedere soldi - A Tivoli, un uomo di 46 anni è stato arrestato per maltrattamenti ed estorsione nei confronti dei genitori anziani.

Massacra di botte la madre e aggredisce il vicino di casa, arrestato Vai su Facebook

Botte alla madre perché non le dà i soldi. Denunciata una 39enne; Botte alla mamma per i soldi. Condannato un ludopatico; Botte e minacce alla madre per avere soldi: prima allontanano e poi arrestato nell’arco di poche ore.

Riccardo Bossi condannato a 16 mesi per maltrattamenti alla madre: botte e scatti d’ira per i soldi - Fatti risalenti al 2016, la prima moglie del senatur aveva rimesso la querela, ma per maltrattamenti si procede d’ufficio ... Scrive milano.repubblica.it

Botte alla mamma per i soldi. Condannato un ludopatico - Minacciava e picchiava quotidianamente la madre, per farsi dare il denaro per poi giocarselo nei modi più disparati. Segnala ilrestodelcarlino.it