Boschi IV | Meloni? Ci dica qualcosa sull’Iran Tajani non pervenuto |INTERVISTA VIDEO

Durante il Festival "Dell'umano tutto intero" al Pio Sodalizio dei Piceni, la senatrice di Italia Viva Maria Elena Boschi ha acceso i riflettori sull'attuale crisi tra Israele e Iran. Con tono deciso e diretto, ha sollecitato la premier Meloni a fornire chiarimenti sul tema, sottolineando l'assenza di commenti da parte di Tajani. Una presa di posizione che invita a riflettere sulle prossime mosse dell'esecutivo in un contesto internazionale complesso.

A margine del Festival "Dell'umano tutto intero", tenutosi al Pio Sodalizio dei Piceni a Roma, la senatrice di Italia Viva ha annunciato ai microfoni de Il Difforme ciò che le opposizioni si aspettano dall'esecutivo in relazione alle evoluzioni del conflitto tra Israele e Iran. Boschi non ha risparmiato critiche al centrodestra anche sulla

