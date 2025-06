Borsellino social media e il rispetto | le tracce più gettonate agli esami di maturità

L'esame di maturità 2025 ha ufficialmente preso il via, segnando un momento di grande emozione e tensione per migliaia di studenti italiani. Tra i temi più gettonati, spiccano quelli legati a social media, rispetto e responsabilità, riflettendo i valori più attuali e urgenti della nostra società. Mentre i giovani si preparano ad affrontare questa sfida, ci chiediamo: come possiamo supportarli nel costruire un futuro più consapevole e rispettoso?

Alle ore 8:30 con l' apertura dei plichi, telematici del Mim che contenevano i temi di quest'anno, hanno dato ufficialmente inizio all'esame di Stato 2025. Quest'anno grande attesa, nessuna anticipazione alla vigilia della prima prova e grande panico per i 1.414 studenti reggini, e non solo.

