Borsellino e i suoi giovani sui banchi della Maturità | un seme di libertà che sta dando i suoi frutti

Il ricordo di Paolo Borsellino rivive tra le parole dei giovani, seminando un seme di libertà e speranza. La sua visione, espressa nel 1992, continua a ispirare nuove generazioni a lottare per giustizia e verità. È un invito a riflettere su come i valori del magistrato possano ancora guidarci oggi. Scopriamo insieme come i giovani interpretano questa eredità, testimoniando che il suo spirito vivo può cambiare il mondo.

Un seme di libertà che sta dando i suoi frutti. Il giudice Paolo Borsellino, ammazzato dalla mafia insieme alla scorta il 19 luglio 1992, rivive in una delle tracce scelte dal ministero dell’Istruzione per la prova di italiano della Maturità. Allo studente si chiede di approfondire, commentare e riflettere sulla concezione dei giovani del magistrato. A partire dal testo I giovani, la mia speran za, pubblicato su Epoca il 14 ottobre 1992 e scritto poco prima di essere ucciso, tutto incentrato sulla cultura della legalità come deterrente contro Cosa Nostra. Quelle di Borsellino sono parole di speranza per il futuro accompagnate dalla constatazione di una realtà difficile da sradicare. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Borsellino e i “suoi” giovani sui banchi della Maturità: un seme di libertà che sta dando i suoi frutti

In questa notizia si parla di: suoi - borsellino - seme - libertà

Paolo Borsellino fra le tracce della Maturità 2025, il figlio: “Il suo sacrificio sta dando i suoi frutti” - La scelta di includere un testo di Paolo Borsellino tra le tracce della maturità 2025 è un omaggio potente alla sua memoria e al suo impegno contro la mafia.

Ora in onda su #RadioLibertà - Rassegna Stampa di Antonino D'Anna Lunedì 2 Giugno 2025 Vai su Facebook

Oggi non celebriamo solo un ricordo. Onoriamo una scelta: quella di chi ha vissuto per la giustizia, sapendo di rischiare tutto. Falcone, Borsellino e tutte le vittime delle mafie ci hanno lasciato un insegnamento fondamentale: dobbiamo scegliere ogni giorno da Vai su X

Borsellino e i suoi giovani sui banchi della Maturità: un seme di libertà che sta dando i suoi frutti; Maturità, i figli di Borsellino: Il sacrificio di nostro padre è come un seme che sta dando frutti; Lorefice: «Da Falcone un seme per la svolta anticlan».