Borsellino e i giovani Pasolini e il Gattopardo | tutte le tracce della prova di oggi per l’esame di maturità

Oggi in tutta Italia, tra emozione e tensione, hanno preso il via gli esami di maturità con la prova di lingua italiana. Circa 524.415 studenti si preparano a conquistare questa tappa fondamentale, tra tracce che spaziano dalla letteratura di Pasolini ai grandi classici come Il Gattopardo. Un momento cruciale per i giovani italiani, pronti a dimostrare le proprie capacità e a scrivere il loro futuro.

Sono iniziati oggi, 18 giugno, gli esami di maturità. Sui banchi 524.415 studenti in tutta Italia. In provincia di Terno sono coinvolti poco meno di 1.800 maturandi (1.768, per la precisione) e in Umbria 7.334. La prima prova scritta è quella di lingua italiana, che è comune a tutti gli. 🔗 Leggi su Ternitoday.it © Ternitoday.it - Borsellino e i giovani, Pasolini e il Gattopardo: tutte le tracce della prova di oggi per l’esame di maturità

In questa notizia si parla di: maturità - prova - borsellino - giovani

Pielle, prova di maturità: vola in semifinale battendo ancora San Vendemiano - La Pielle dimostra una grande maturità sportiva e conquista la semifinale playoff battendo per la terza volta consecutiva la Rucker San Vendemiano con un punteggio di 81-73.

È iniziato l'esame di maturità per 524.415 mila studenti Oggi è il giorno della prima prova di italiano. Sette le tracce: Borsellino e il messaggio ai giovani, Pasolini, Il Gattopardo, la parola «rispetto» e un articolo da 7 sui social . Tutte le tracce e commenti sul sito Vai su Facebook

Maturità 2025, tra le tracce Borsellino e i giovani, l'analisi di Pasolini e Tomasi, la parola "rispetto" Vai su X

Maturità 2025, Borsellino e giovani tra le tracce della prima prova. Pasolini e Tomasi di Lampedusa - La seconda traccia del tema di attualità riflette sulle piattaforme di social media, soffermandosi sul sentimento dell’indignazione; Maturità: tra le tracce Paolo Borsellino e i giovani, Pasolini, Tomasi di Lampedusa e il New Deal; Maturità 2025, prima prova: c’è anche un brano di Paolo Borsellino tra le tracce proposte.