Borse europee stabili tra speculazioni sul conflitto in Medio Oriente e movimenti di Airbus e Ubs

Le borse europee si mantengono stabili in un clima di incertezza, tra le tensioni crescenti in Medio Oriente e i movimenti strategici di colossi come Airbus e Ubs. Mentre gli investitori valutano i rischi geopolitici e le opportunità di mercato, la seduta si distingue per piccoli segnali di ottimismo e qualche retrazione. In questo scenario complesso, le dinamiche dei titoli più influenti offrono spunti interessanti per comprendere le prossime mosse del mercato.

La seduta delle Borse europee prosegue in sordina mentre cresce la speculazione di un possibile coinvolgimento degli Stati Uniti nell'escalation del conflitto in Medio Oriente. Londra sale dello 0,18%, Parigi dello 0,11%, Milano dello 0,14% e Francoforte frena dello 0,15 per cento. Tra i singoli titoli, Airbus guadagna il 2,8% dopo aver dichiarato di voler aumentare i dividendi. Ubs cede l'1,4%, con Morgan Stanley che taglia la sua raccomandazione a seguito delle nuove richieste di capitale imposte dalla Svizzera all'inizio del mese. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Borse europee stabili tra speculazioni sul conflitto in Medio Oriente e movimenti di Airbus e Ubs

