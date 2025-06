Borse europee incerte tra speculazioni sul Medio Oriente e movimenti di Airbus e Ubs

Le borse europee navigano in un mare di incertezze, tra tensioni geopolitiche nel Medio Oriente e mosse strategiche di giganti come Airbus e UBS. I mercati, sospesi tra rischio e opportunità , riflettono la crescente preoccupazione degli investitori riguardo a possibili coinvolgimenti statunitensi nel conflitto. Tra timori e speranze, analizzando le mosse delle grandi aziende, si delineano le traiettorie di un’economia globale sempre più complessa e interconnessa.

La seduta delle Borse europee prosegue in sordina mentre cresce la speculazione di un possibile coinvolgimento degli Stati Uniti nell'escalation del conflitto in Medio Oriente. Londra sale dello 0,18%, Parigi dello 0,11%, Milano dello 0,14% e Francoforte frena dello 0,15 per cento. Tra i singoli titoli, Airbus guadagna il 2,8% dopo aver dichiarato di voler aumentare i dividendi. Ubs cede l'1,4%, con Morgan Stanley che taglia la sua raccomandazione a seguito delle nuove richieste di capitale imposte dalla Svizzera all'inizio del mese.

