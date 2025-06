Borse di studio fino a 7mila euro per gli studenti liguri fuori sede

Se sei uno studente ligure fuori sede alla ricerca di sostegno finanziario, questa è la tua occasione! Regione Liguria, attraverso Aliseo, mette a disposizione borse di studio fino a 7.000 euro per rendere più accessibile il percorso universitario nell’anno accademico 2025/2026. Non perdere tempo: le domande sono aperte e puoi presentarle esclusivamente online entro il 31 luglio 2025. “Il bando – spiega ...

Genova, 18 giugno 2025 - Aperte le domande per le borse di studio universitarie per l'anno accademico 20252026 erogate da Regione Liguria attraverso Aliseo, l'Agenzia per gli studenti e l'orientamento. Gli studenti iscritti all'Università di Genova e alle istituzioni Afam presenti sul territorio ligure potranno presentare la domanda esclusivamente online sul sito www.aliseo.liguria.it, entro le12 del 31 luglio 2025. "Il bando – spiega l'assessore regionale all'Università Simona Ferro – rappresenta uno degli strumenti fondamentali con cui Regione Liguria garantisce il diritto allo studio, sostenendo economicamente studenti meritevoli e privi di mezzi.

