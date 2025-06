Borsa | Tokyo apertura in ribasso -0,37%

La Borsa di Tokyo apre in ribasso, riflettendo le tensioni geopolitiche in Medio Oriente dopo l’attacco di Israele all’Iran. Il Nikkei scivola dello 0,37%, interrompendo una serie di rialzi recenti, mentre lo yen si svaluta ulteriormente, al livello di 145,40 sul dollaro. Gli investitori restano cauti, valutando i possibili impatti di questa escalation internazionale sui mercati asiatici e globali. La seduta si preannuncia ricca di incertezze, pronti a seguire gli sviluppi che...

La Borsa di Tokyo avvia la seduta col segno meno, con gli investitori che valutano i rischi di una escalation geopolitica in Medio Oriente dopo l'attacco di Israele all'Iran. In apertura il Nikkei segna una flessione dello 0,37% a quota 38.395,08, con una perdita di 141 punti. Sul mercato valutario lo yen prosegue la fase di svalutazione, a 145,40 sul dollaro e poco sotto 167 sull'euro. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Borsa: Tokyo, apertura in ribasso (-0,37%)

