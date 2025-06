Borsa | Tokyo apertura in ribasso -0,37%

La Borsa di Tokyo apre in ribasso, con gli investitori che mostrano cautela di fronte alle tensioni geopolitiche in Medio Oriente dopo l'attacco di Israele all'Iran. Il Nikkei, in calo dello 0,37%, si attesta a 38.395,08 punti, mentre lo yen continua a svalutarsi, sfiorando i 145 sul dollaro e poco sotto 167 sull'euro. In un contesto di incertezza globale, gli operatori monitorano attentamente gli sviluppi.

La Borsa di Tokyo avvia la seduta col segno meno, con gli investitori che valutano i rischi di una escalation geopolitica in Medio Oriente dopo l'attacco di Israele all'Iran. In apertura il Nikkei segna una flessione dello 0,37% a quota 38.395,08, con una perdita di 141 punti. Sul mercato valutario lo yen prosegue la fase di svalutazione, a 145,40 sul dollaro e poco sotto 167 sull'euro. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Borsa: Tokyo, apertura in ribasso (-0,37%)

