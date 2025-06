Borsa | Milano in rialzo +0,24% con Saipem

La Borsa di Milano chiude in netto progresso, consolidando il suo trend positivo. Il Ftse Mib registra un aumento dello 0,24%, trainato da Saipem (+1,6%), Tim (+1,4%) e le banche come Bper, Unicredit e Banco Bpm. Tuttavia, alcuni titoli come Class Editori soffrono prese di profitto, cedendo oltre il 2%. È un momento di rally che, nonostante qualche tentativo di correzione, promette ulteriori sviluppi interessanti per gli investitori.

Piazza Affari consolida il suo rialzo, il Ftse Mib si rafforza (+0,24%) con Saipem che guadagna l'1,6 per cento. Bene anche Tim (+1,4%) e le banche. Acquisti in particolare su Bper (+1,1%), Unicredit (+0,9%) e Banco Bpm (+0,8%). Prese di profitto su Class Editori che cede oltre il 2 per cento. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Borsa: Milano in rialzo (+0,24%) con Saipem

In questa notizia si parla di: rialzo - saipem - borsa - milano

Borsa di Milano in rialzo: Stellantis e Saipem guidano i guadagni - La Borsa di Milano chiude in rialzo, trascinata dai guadagni di Stellantis e Saipem. Anche se gli scambi sono stati contenuti a causa della chiusura di Londra e Wall Street, il rinvio dell’aumento dei dazi del 50% sui prodotti europei annunciato da Donald Trump ha favorito un clima di fiducia.

#ULTIMORA | #Borsa: Milano apre in rialzo ma poi gira in rosso Ftse Mib +0,13% in avvio. Pesa il calo di Nexi, Enel e Saipem - Ultima ora - http://Ansa.it - #ANSA Vai su X

? Ftse Mib +0,13% in avvio. Pesa il calo di Nexi, Enel e Saipem Leggi l'articolo #Borsa Vai su Facebook

Borsa: Milano in rialzo (+0,24%) con Saipem; Borse oggi in diretta | Il Ftse Mib chiude in rialzo (+1,3%): corrono Stellantis, Saipem e Leonardo. Debole Mps; Borsa Milano in rialzo su massimi 2007, traino banche e lusso, rally Saipem, giù Stellantis.

Borsa: Milano in rialzo (+0,24%) con Saipem - Piazza Affari consolida il suo rialzo, il Ftse Mib si rafforza (+0,24%) con Saipem che guadagna l'1,6 per cento. Secondo quotidiano.net

Borsa: Milano apre in rialzo, Ftse Mib +0,15% - Il listino è spaccato a metà tra rialzo e ribassi, sugli scudi nelle prime ... Da corrieredellosport.it