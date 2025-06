Borsa | Milano apre in rialzo Ftse Mib +0,15%

A Piazza Affari l’avvio di seduta si presenta cautelare, con il FTSE MIB che apre in leggero progresso dello 0,15%, toccando i 39.446 punti. Tra titoli in deciso rialzo come Prysmian, Banco Bpm e Tim, il mercato mostra segnali di nervosismo ma anche di potenziale ripresa. Prevalgono le attese e l’incertezza, lasciando spazio a opportunità e sfide per gli investitori. La giornata promette emozioni e spunti interessanti su cui riflettere.

Avvio cauto a Piazza Affari. L'indice Ftse Mib parte in rialzo dello 0,15% a quota 39.446 punti. Il listino è spaccato a metà tra rialzo e ribassi, sugli scudi nelle prime battute Prysmian (+0,7%), Banco Bpm (+0,45%) e Tim (+0,4%). 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Borsa: Milano apre in rialzo, Ftse Mib +0,15%

Borsa: Milano apre in marginale rialzo, Ftse Mib +0,01% - La Borsa di Milano inizia la giornata con un lieve rialzo, segnando un incremento dello 0,01% per il Ftse Mib e dello 0,03% per l'Ftse All Share.

Borsa di Milano in rialzo: Ftse Mib +0,43%, focus su banche e risiko - Mediobanca e Unicredit in evidenza, mentre Leonardo e Saipem guadagnano nel settore difesa. Da msn.com