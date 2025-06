Borsa | l' Europa al palo con Wall Street faro su Fed e Iran

Le borse europee chiudono in altalena, riflettendo l’incertezza che domina i mercati globali. Wall Street resta in attesa della Federal Reserve, mentre i timori geopolitici legati all’Iran amplificano le oscillazioni. Nonostante il calo delle richieste di sussidi di disoccupazione, gli indici rimangono immobili, a testimonianza di un clima di cautela. Tra luci e ombre, Milano si distingue per la performance di Tim, ma il quadro resta complesso e da seguire con attenzione.

Le Borse europee oscillano al pari degli indici di Wall Street in attesa della Fed con un occhio all'evolversi del conflitto con l'Iran. Il dato in calo delle richieste settimanali di sussidi di disoccupazione, in linea con le attese, non ha mosso i listini. In crescita c'è solo Londra (+0,10%), Francoforte cede lo 0,6% e Parigi lo 0,53%. A Milano (-0,28%) brilla Tim (+2,96%), cede Iveco (-2,69%).

