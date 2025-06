Borsa | Hong Kong apre a -0,49% con tensioni in Medio Oriente

La Borsa di Hong Kong apre in netto calo a 23.863,97 punti, con tensioni crescenti in Medio Oriente che si riflettono sui mercati finanziari. L'indice Hang Seng scivola dello 0,49%, mentre Shanghai e Shenzhen registrano lievi perdite. In un contesto di crescente incertezza geopolitica, gli investitori restano cauti e monitorano attentamente gli sviluppi internazionali, pronti a rispondere a eventuali nuove tensioni. La volatilità resta alta, rendendo il mercato particolarmente sensibile alle news globali.

La Borsa di Hong Kong cede in avvio di seduta, con le tensioni in Medio Oriente: l'indice Hang Seng perde nei primi minuti di contrattazione lo 0,49%, scivolando a 23.863,97 punti. L'indice Composite di Shanghai segna nelle prime battute una flessione dello 0,01% a 3.386,98 punti, mentre quello di Shenzhen perde lo 0,15% scivolando a quota 2.007,48. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Borsa: Hong Kong apre a -0,49% con tensioni in Medio Oriente

In questa notizia si parla di: borsa - hong - kong - tensioni

Borsa: Hong Kong negativa, apre a -0,46%, - La Borsa di Hong Kong inizia la giornata in ribasso, con l'indice Hang Seng che registra un calo dello 0,46%, scendendo a 23.

Borse, Wall Street chiude positiva. A Piazza Affari (-0,2%) Tenaris vola con super greggio https://ilsole24ore.com/art/borsa-hong-kong-e-tokyo-crollano-le-tensioni-internazionali-petrolio-su-AHwq6h3?utm_term=Autofeed&utm_medium=TWSole24Ore&utm_so Vai su X

Per approfondire, leggi l'articolo: https://www.ilsole24ore.com/art/boeing-787-air-india-rientra-hong-kong-problemi-tecnici-AHssAgHB #Boeing787 #AirIndia #HongKong Vai su Facebook

Borsa: Hong Kong apre a -0,49% con tensioni in Medio Oriente; Borsa: Hong Kong apre a -0,49% con tensioni in Medio Oriente; Borse Cina: chiusura in calo per Hong Kong e Shanghai su tensioni Medio Oriente.

Borsa: Hong Kong apre a -0,49% con tensioni in Medio Oriente - La Borsa di Hong Kong cede in avvio di seduta, con le tensioni in Medio Oriente: l'indice Hang Seng perde nei primi minuti di contrattazione lo 0,49%, scivolando a 23. quotidiano.net scrive

Tensioni in Medio Oriente, aprono in rosso le borse europee - L'attenzione dei mercati è tutta sul conflitto tra Israele e l'Iran, con le preoccupazioni accese ulteriormente dalle parole di Trump che ha chiesto l'evacuazione di Teheran. Si legge su msn.com