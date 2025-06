Borsa | Hong Kong apre a -0,49% con tensioni in Medio Oriente

La Borsa di Hong Kong apre in calo, con l’indice Hang Seng che perde lo 0,49% a 23.863,97 punti, riflettendo le tensioni crescenti in Medio Oriente. Anche gli altri mercati cinesi mostrano segni di cautela: Shanghai rallenta appena, mentre Shenzhen scivola leggermente. L’incertezza geopolitica si fa sentire sui mercati finanziari, lasciando gli investitori in attesa di sviluppi più chiari. La giornata promette di essere all’insegna della cautela e dell’attenzione alle news internazionali.

La Borsa di Hong Kong cede in avvio di seduta, con le tensioni in Medio Oriente: l'indice Hang Seng perde nei primi minuti di contrattazione lo 0,49%, scivolando a 23.863,97 punti. L'indice Composite di Shanghai segna nelle prime battute una flessione dello 0,01% a 3.386,98 punti, mentre quello di Shenzhen perde lo 0,15% scivolando a quota 2.007,48. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Borsa: Hong Kong apre a -0,49% con tensioni in Medio Oriente

In questa notizia si parla di: borsa - hong - kong - tensioni

Borsa: Hong Kong negativa, apre a -0,46%, - La Borsa di Hong Kong inizia la giornata in ribasso, con l'indice Hang Seng che registra un calo dello 0,46%, scendendo a 23.

Borse, Wall Street chiude positiva. A Piazza Affari (-0,2%) Tenaris vola con super greggio https://ilsole24ore.com/art/borsa-hong-kong-e-tokyo-crollano-le-tensioni-internazionali-petrolio-su-AHwq6h3?utm_term=Autofeed&utm_medium=TWSole24Ore&utm_so Vai su X

Per approfondire, leggi l'articolo: https://www.ilsole24ore.com/art/boeing-787-air-india-rientra-hong-kong-problemi-tecnici-AHssAgHB #Boeing787 #AirIndia #HongKong Vai su Facebook

Borsa: Hong Kong apre a -0,49% con tensioni in Medio Oriente; Borsa: Hong Kong apre a -0,49% con tensioni in Medio Oriente; Borse Cina: chiusura in calo per Hong Kong e Shanghai su tensioni Medio Oriente.

Borsa: Hong Kong apre a -0,49% con tensioni in Medio Oriente - La Borsa di Hong Kong cede in avvio di seduta, con le tensioni in Medio Oriente: l'indice Hang Seng perde nei primi minuti di contrattazione lo 0,49%, scivolando a 23. Da quotidiano.net

Borsa: Hong Kong apre a -0,37% con le tensioni Israele-Iran - La Borsa di Hong Kong apre la seduta in territorio negativo con le ultime tensioni in Medio Oriente che hanno visto Israele sferrare un attacco preventivo contro l'Iran: l'i ... Come scrive msn.com