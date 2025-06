Borsa | Europa cauta in avvio di seduta in attesa Fed

Le borse europee iniziano la giornata con un atteggiamento prudente, riflettendo l’attesa per le prossime decisioni della Federal Reserve sui tassi di interesse. Francoforte apre lievemente in calo, Parigi si mantiene stabile, mentre Londra registra un modesto incremento. La tensione rimane alta, mentre gli investitori monitorano con attenzione ogni segnale che possa influenzare i mercati globali, pronti a reagire alle mosse della banca centrale americana e alle sue implicazioni per l’economia europea.

L'avvio di seduta per le Borse in Europa è nel segno della cautela, in attesa delle decisioni della Fed sui tassi. Francoforte apre appena sotto la parità (-0,03%), Parigi appena sopra (+0,05%) e Londra guadagna lo 0,14 per cento.

Borsa: l'Europa in avvio è cauta, Francoforte a +0,17% - Le Borse europee iniziano la giornata con una notevole cautela. Francoforte segna un incremento dello 0,17%, portando il Dax a 23.

Borse europee in lieve rialzo in avvio di seduta. A Milano l'attenzione resta sul risiko bancario: i titoli del settore partono positivi, mentre Mediobanca e Generali si muovono intorno alla parità, in attesa di sviluppi +0,58% +0,34% +0,26% +0,20%

Borsa: Europa cauta in avvio di seduta, in attesa Fed - L'avvio di seduta per le Borse in Europa è nel segno della cautela, in attesa delle decisioni della Fed sui tassi.

