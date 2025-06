Borghi futuri la rete delle cooperative di comunità toscane fa scuola

Nel cuore della Toscana, Borghi futuri si afferma come un esempio brillante di innovazione sociale e sviluppo sostenibile. La rete delle cooperative di comunitĂ toscane sta dimostrando come un modello virtuoso possa fare la differenza, contrastando lo spopolamento e valorizzando le economie locali. Oggi e domani a Levigliani, il progetto prenderĂ ancora piĂą slancio, ispirando altre realtĂ a seguire questa strada di rinascita e cooperazione.

Levigliani (Lucca), 18 giugno 2025 - Borghi futuri, la rete delle cooperative di comunitĂ toscane, fa scuola e racconta la sfida di un modello virtuoso che attraverso le sue attivitĂ supporta le aree interne, combatte lo spopolamento e sostiene la qualitĂ della vita e le economie locali. Oggi e domani a Levigliani, in Alta Versilia, il progetto Borghi futuri, di cui fanno parte dieci cooperative di comunitĂ toscane, verrĂ illustrato a una delegazione di cooperative che arrivano dall'Alto Adige e che vogliono studiare il modello toscano per renderlo esportabile. Una iniziativa che testimonia il valore di un'esperienza che per la sua originalitĂ ormai è diventata un punto di riferimento nazionale.